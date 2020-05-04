Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян не исключает худшего сценария развития эпидемии коронавируса в Армении. Об этом он заявил в парламенте на заседании комисиии по вопросам здравоохранения.

«Мы всегда учитываем худший сценарий развития ситуации, при этом надеемся на лучшее. Однако если мы не будем следовать необходимым правилам и ситуация выйдет из-под контроля, то не исключено, что число инфицированных достигнет 500 тысяч, госпитализированных – нескольких десятков тысяч. На тысячи пойдет и счет умерших»,- сказал он.

За последние сутки в Армении был выявлен 121 пациент с коронавирусом. Всего число инфицированных достигло 2507.

Minval.az