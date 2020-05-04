Новым спикером сената (верхней палаты) парламента Казахстана избран Маулен Ашимбаев, занявший вакантное после Дариги Назарбаевой место сенатора, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента республики Берик Курмангали.

47-летний Ашимбаев с декабря 2019 года был первым заместителем руководителя администрации президента, в разные годы был помощником президента, заместителем председателя партии «Нур Отан», депутатом мажилиса парламента.

2 мая президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутат сената, спикера палаты.

Должность спикера сената, согласно конституции Казахстана, является второй после поста президента. В случае досрочного освобождения или отрешения от должности президента, а также его смерти полномочия президента на оставшийся срок переходят к председателю сената.

Minval.az