В России за последние сутки зафиксировали 10581 случай коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 145 тысяч 268 человек.
Число умерших на 4 мая составляет 1356 человек (76 за последние сутки).
В России за последние сутки зафиксировали 10581 случай коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 145 тысяч 268 человек.
Число умерших на 4 мая составляет 1356 человек (76 за последние сутки).
Дата: 2020/05/04 11:55
Раздел: Бывший СССР
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