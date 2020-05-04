В России за последние сутки зафиксировали 10581 случай коронавируса, сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших составляет 145 тысяч 268 человек.

Число умерших на 4 мая составляет 1356 человек (76 за последние сутки).

Minval.az