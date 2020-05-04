В России уже третий врач выбросился из окна на фоне пандемии. Сотрудник скорой помощи заразился коронавирусом и попытался убить себя в больнице — сейчас он в реанимации. Об этом сообщает Meduza.

Врач Александр Шулепов из Воронежской области выбросился со второго этажа больницы, где он в одиночестве находился в инфекционном боксе с 22 апреля. Сейчас он в тяжелом состоянии с переломом основания черепа. Отмечается, что болезнь у Шулепова протекала легко и на днях его должны были выписать.

При этом в начале лечения от коронавируса Шулепов вместе с коллегой, которого оштрафовали за распространение фейков о коронавирусе из-за жалобы на нехватку средств защиты, заявил, что главный врач заставил его работать даже после инфицирования. Позже Шулепов признался, что преувеличил проблему и передал слово главному врачу, который отметил, что врачам всего хватает. Власти предполагают, что самоубийца заразился за пределами больницы.

25 апреля из окна выпала и. о. главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов Елена Непомнящая. По информации издания, женщина выступила против перепрофилирования одного из своих корпусов под прием инфицированных коронавирусом из-за недостатка средств защиты и неготовности врачей. Непомнящая умерла в реанимации.

24 апреля погибла заведующая отделением скорой помощи из бывшего закрытого военного городка под Москвой Наталья Лебедева, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус. По официальной информации, женщина умерла в результате несчастного случая, а по информации российских СМИ — выбросилась из окна из-за обвинения в халатности, повлекшей заражение коронавирусом нескольких ее подчиненных.

За последние сутки в России зафиксировали рекордные 10 633 случая заражения, как сообщает РБК. Всего в стране более 134 тыс. больных.

Minval.az