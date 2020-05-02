Свыше 9623 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, по этому показателю рекорд побит третий день подряд, сообщает оперштаб.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 623 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 4488 (46,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении оперштаба в субботу.

Всего случаев заражения в России за весь период 124 054 случая (+8,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, уточняют в штабе.

Minval.az