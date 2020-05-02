«Дипломат — это человек, который дважды подумает, прежде чем ничего не сказать» — заметил когда-то сэр Уинстон Черчилль. На днях в Армении экзамен на умение «дважды подумать и ничего не сказать» сдавал МИД Армении. Сотрудникам которого пришлось комментировать, получат ли российские специалисты допуск на действующие в Армении американские биолаборатории.

Поясним. Как уже рассказывал Minval.az, такого рода лаборатории существуют не только в Армении — они действуют во многих странах постсоветского пространства, включая Азербайджан, и создавались с понятной целью: помочь новым независимым государствам защититься от тех же природных очагов чумы, которые никуда не исчезли, в ситуации, когда советская система «противочумных станций» и т.д. рухнула, а новая вместо нее пока что не появилась. Сами они никому не угрожают — «страшилки», будто бы именно из них распространялся коронавирус, лучше рассказывать любителям шапочек из фольги. Другое дело, что российских политиков и экспертов не на шутку «напрягает» сам факт военного присутствия США в постсоветских странах — даже в такой форме. Особенно если речь идет об Армении — послушном форпосте России. В качестве программы-минимум Москва требовала и требует допустить в эти лаборатории не просто своих представителей, а именно специалистов, а еще выйти на подписание с Иреваном такого соглашения, которое гарантировало бы, что американских военных в этих лабораториях не будет. В конце 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армения и Россия готовят новое соглашение о сотрудничестве, гарантирующее отсутствие на биолабораториях в Армении иностранных военных. Это, без сомнения, представляло собой новое слово в международной договорно-правовой практике: Армения не просто решала более не пущать в американские лаборатории американских военных — она брала на этот счет соответствующие обязательства перед Кремлем, по сути дела отдавая на аутсорсинг свою внешнюю политику и отказываясь от собственного суверенитета. Потом появились «утечки», что в эти биолаборатории, созданные при содействии США, будет гарантирован доступ российским специалистам, в том числе военным. Наконец, 11 ноября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Ереване заявил, что текст меморандума между Арменией и Россией по биологическим лабораториям завершен, «сейчас документ проходит межведомственное согласование на каждой стороне» и в ближайшее время договор будет подписан.

И вот теперь пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выразилась в том духе, что «меморандум о взаимопонимании «По вопросам обеспечения биологической безопасности» касается не вопросов действующих в Армении биолабораторий и, тем более, права на посещение их российскими специалистами, а, как мы не раз отмечали, широкого спектра задач по обеспечению биологической безопасности сторон. По нынешнему проекту меморандума не планируется гарантирование доступа для какой-либо стороны на рабочую территорию лабораторий или права на реализацию какого-либо иного одностороннего контроля». В переводе: россиян мы в эти лаборатории не пустим, но честное армянское дипломатическое, там нет ну абсолютно ничего интересного!

Намеренно оставим за скобками гадания, есть ли у России повод опасаться этих лабораторий или же нервирует Москву главным образом то, что они американские, а не то, чем там на самом деле занимаются. Важно другое. В вопросе биолабораторий Армения попала «между жерновами». Россия настроена серьезно и вряд ли отступит. К их деятельности, особенно на фоне «коронавирусной наэлектризованности» общественного мнения, приковано слишком пристальное внимание. Наконец, о том, что соглашение, которое готовят Москва и Иреван, касается именно биолабораторий, еще в 2018 году говорил не «неназванный источник» и тем более не «эксперт» или «политолог», а глава МИД РФ. Так что если даже армянским дипломатам и удастся проявить чудеса словесной эквилибристики и изобрести такую формулировку, чтобы и допуск Москве не обещать, и в то же время слова «нет» как бы не произносить, то вот найти такой же изящный выход в политике уже не получится в принципе. И если теперь «форпост» заупрямится, Москве это вряд ли понравится — со всеми вытекающими. Отношения с Кремлем у команды Пашиняна и так не складываются, а теперь, после двух лет переговоров по лабораториям и попытки Армении «соскочить», реакция Кремля может оказаться такой, что в Армении уж точно «зазвенят пробирки».

Но если Армения выполнит требования России, это вряд ли изменит отношение Кремля к Пашиняну, но зато гарантированно возмутит США. Где и так не на шутку раздражены тем, что Иреван отправил в состав российской военной миссии в Сирию саперов, подготовленных в рамках помощи США по разминированию. Если теперь Армения изобразит «финт ушами» еще и с лабораториями — здесь шансы на понимание со стороны Вашингтона уже стремятся к нулю. На этом фоне для Армении в случае с лабораториями не просто растет «цена вопроса» — судьба этих самых лабораторий превращается для Иревана в серьезную политическую проблему, в «капкан», выйти из которого без потерь не получится даже теоретически. Иреван сам загнал себя в такую «лабораторную ловушку», что при любом выходе из нее навлекает на себя гнев или Вашингтона, или Москвы, или обоих сразу — просто потому, что «форпосту» не стоит даже пытаться играть в самостоятельность, особенно если на настоящую самостоятельность нет ни сил, ни средств, ни политической воли.

Так что Баку на этом фоне остается только «запастись попкорном» и наблюдать, как Иреван в очередной раз теряет очки на мировой арене. И добивает остатки иллюзий, что с Арменией вообще можно о чем-то договариваться. И это уже никак не получится свалить на зловредное «азербайджанское лобби», икру, нефть и шелковые ковры.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az