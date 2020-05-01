Темп прироста новых случаев коронавируса в Беларуси — один из самых высоких в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом изданию TUT.BY заявил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

По его словам, одной из ведущих причин быстрого распространения коронавируса в стране является отсутствие «адекватных мер физического дистанцирования». Без них ожидать перелома в развитии эпидемии в ближайшее время не стоит.

ВОЗ рекомендует Беларуси отложить массовые мероприятия, приостановить деятельность всех второстепенных предприятий и организаций, внедрять форматы удаленной работы и дистанционного обучения, ввести строгие санитарные требования на рабочих местах и минимизировать необязательные перемещения граждан.

Minval.az