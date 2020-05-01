Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян представила комментарий по вопросу планируемого подписания Меморандума о взаимопонимании между Арменией и Россией по биологическим лабораториям, созданным при финансировании США.

11-го ноября 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном заявил в Ереване, что текст меморандума между Арменией и Россией по биологическим лабораториям завершен, и «сейчас документ проходит межведомственное согласование на каждой стороне». Лавров отметил, что в ближайшее время договор будет подписан. Ранее сообщалось, что российским специалистам, в том числе военным, будет гарантирован доступ в биолаборатории в Армении, созданные на деньги США.

«Хочу в первую очередь подчеркнуть, что действующие в стране биолаборатории принадлежат Армении и полностью контролируются со стороны армянских государственных органов», — заявила Нагдалян, передает агентство «Новости -Армения».

По ее словам, армянская сторона неоднократно заявляла, что персонал лабораторий состоит только из граждан Армении, присутствие иностранных специалистов на территории лабораторий исключено.

«Меморандум о взаимопонимании «По вопросам обеспечения биологической безопасности» касается не вопросов действующих в Армении биолабораторий и, тем более, права на посещение их российскими специалистами, а, как мы не раз отмечали, широкого спектра задач по обеспечению биологической безопасности сторон. По нынешнему проекту меморандума не планируется гарантирование доступа для какой-либо стороны на рабочую территорию лабораторий или права на реализацию какого-либо иного одностороннего контроля», — подчеркнула пресс-секретарь МИД Армении.

Нагдалян сообщила также, что проект меморандума в настоящее время находится в процессе внутригосударственного согласования в Армении, который замедлился в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19.

Меморандум предусматривает сотрудничество двух стран в медико-биологической сфере. В числе тех, кто сможет посещать работающие в Армении биолаборатории — специалисты Минздрава и Минобороны РФ.

Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют на Украине, в Грузии, Армении, Казахстане.

Россия неоднократно критиковала США за «военную медико-биологическую активность» у российских границ и обещала добиться того, чтобы деятельность лабораторий, действующих в соседних странах, стала для нее открытой.

В Москве с подозрением относятся к действующим в закрытом режиме исследовательским центрам. В том числе потому, что финансирование их модернизации и оснащения шло через Пентагон. На модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.

Minval.az