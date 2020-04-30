Представители Региональной азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края во главе с председателем Талехом Махмудовым и духовным лидером Муталибом Ибишевым организовали благотворительную акцию помощи гражданам города Красноярска в период самоизоляции.

Как говорится в сообщении организации, помощь заключалась в предоставлении продуктового набора всем нуждающимся вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания.

Подобные акции уже не в первый раз проводятся азербайджанской автономией Красноярского края.

«Мы, будучи жителями города Красноярска, должны соблюдать режим самоизоляции. Мы понимаем, что в данный период многие временно лишились работы и находятся в трудном положении. В связи с этим нами было принято решение предоставить помощь более 50 семьям и обеспечить им максимальную поддержку», — комментирует председатель Талех Махмудов.

Региональная азербайджанская национально-культурная автономия Красноярского края призывает всех в этот особенный месяц Рамадан помогать друг другу и протягивать руку помощи всем, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Minval.az