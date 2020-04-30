Пропагандист Владимир Соловьев и журналист Олег Кашин вступили в перепалку во время прямого эфира шоу «Соловьев Live» на YouTube, посвященного крабовому бизнесу телеведущей Ксении Собчак.

Конфликт спровоцировал журналист Олег Кашин. С первых секунд подключения он дал понять Соловьеву, что не намерен отвечать на его вопросы. «Я не знаю, в чем вопрос, но я не собираюсь обсуждать крабов. Включился, чтобы у вас не было повода говорить, что Кашин испугался. А так с вами всерьез вообще разговаривать нельзя. вы смешной и отвратительный. Хочу сказать вам это прямо в лицо», — заявил Кашин в эфире.

Слова Кашина не удивили пропагандиста. Соловьев отметил, что слышит от журналиста подобные выражения в свой адрес уже не в первый раз. В ответ Соловьев назвал Кашина «жалким подобием Ленина», отметив при этом, что журналист в отличие от российского революционера «не обладает умом и образованием».

Пока журналисты ругались, Собчак отключила видео-связь. Затем эфир покинул Кашин, после чего Соловьев призвал их вернуться.

Крабовый бизнес, далекий для большинства россиян, обрел определенную известность после того, как в него попыталась войти телеведущая Ксения Собчак. Она вложила свои деньги в компании «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон», но сделку остановил суд, арестовав имущество компаний. Обе компании проходят по уголовному делу предпринимателя Олега Кана, которого подозревают в контрабанде и убийстве человека, напоминает телеканал 360. Группа компаний «Монерон», по словам Собчак, признана государством системообразующей. Выручка превышает 23 млрд рублей.

Minval.az