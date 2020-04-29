Заседание Совета министров иностранных дел, которое должно было пройти 3 апреля в Алматы, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было перенесено на более поздний срок. По предложению председательствующей в СНГ узбекской стороны заседание пройдет 12 мая в формате видеоконференции. Как передает Report, об этом было заявлено на заседании Совета постпредов.

Проект повестки дня СМИД был одобрен на заседании Совета постоянных полномочных представителей в январе и согласован с председательствующей стороной.

В него включены вопросы, касающиеся реализации Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества, развития международного молодежного сотрудничества, функционирования Сетевого университета СНГ, сотрудничества в сфере туризма, физкультуры и спорта, культуры, взаимодействия в области безопасности, охраны внешних границ, борьбы с коррупцией.

По традиции главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.

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