В Москве в возрасте 73 лет в своей квартире найден мертвым Григорий Белодед, личный пилот президентов России Бориса Ельцина и Владимира Путина, сообщает сайт KP.RU.

Сын летчика Ярослав сообщил, что долгое время не мог дозвониться отцу и поэтому решил поехать в его квартиру. Там он нашел отца уже не подающего признаки жизни. Григорий Николаевич последние годы проживал в квартире один. В настоящее время тело Белодеда направлено в морг. Назначена судмедэкспертиза, которая установит точные причины смерти.

Ярослав рассказал, что отец работал в специальном летном отряде «Россия» командиром экипажа, которым летал еще первый президент Борис Ельцин. Затем Белодед стал и личным пилотом Владимира Путина. По словам Ярослава, его отец перестал летать в 2005 году, но продолжал работать в отряде на земле.

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