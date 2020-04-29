Бывший депутат Законодательного собрания Оренбургской области и экс-руководитель «Уральской Стали» Назим Эфендиев назначен исполняющим обязанности гендиректора крупнейшего в России и занимающего второе место в мире по запасам горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» (принадлежит Алишеру Усманову).

Накануне стало известно о смерти генерального директора металлургического комплекса Андрея Варичева. Причиной смерти топ-менеджера стала двусторонняя пневмония.

Эфендиев долгое время работал управляющим директором на «Уральской Стали». Затем занял пост заместителя гендиректора «Металлоинвеста» по взаимодействию с органами власти, а после стал первым замгендиректора и коммерческим директором.

В период работы в Оренбуржье Эфендиев был депутатом Законодательного собрания региона от Новотроицка.

Minval.az