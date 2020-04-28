56% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, считают, что кремлвскому пропагандисту Владимиру Соловьеву не стоит продолжать работать на российском ТВ после сбора подписей на сайте change.org с требованием людей его уволить. Об этом свидетельствуют результаты исследования.

«Это будет слишком унизительно с его стороны», — подчеркнули они.

35% респондентов придерживаются иного мнения. Они заявили о том, что в стране есть и те, кто ценит работу Соловьева.

9% россиян ответили, что они не следят за эфирами с его участием.

Всего в опросе приняли участие 9690 человек.

Около 50 тысяч человек подписали петицию с требованием не допустить получение российским телеведущим Владимиром Соловьевым итальянского гражданства. Опубликованное на Change.org обращение на итальянском языке сделал православный священник-эмигрант отец Сергий.

Он призвал итальянцев «не дать российскому » [министру пропаганды Третьего рейха Йозефу] Геббельсу» итальянское гражданство». В тексте петиции говорится о том, что Соловьев, «на деньги, полученные от трансляции пропаганды, купил две виллы рядом с озером Комо и хочет устроить свою жизнь там».

«Мы просим вас помочь, чтобы этот пропагандист потерял возможность приезжать в вашу страну и сеять хаос в вашем обществе», — подчеркнул отец Сергий. По его словам, ведущего необходимо внести в «список Магнитского», подразумевающий санкции для россиян, предположительно, причастных к нарушению прав человека, и запретить ему въезд в ЕС и США. Обращение адресовано в том числе властям провинции Комо.

Minval.az