Грузия обеспечила эвакуацию из Азербайджана 35 граждан страны по суше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Грузии в Азербайджане.

Эвакуация граждан осуществлялась при организационной поддержке посольства Грузии в Азербайджане на основе соглашения с соответствующими госструктурами.

В течение этой недели планируется эвакуация из Азербайджана еще 70 граждан Грузии.

В посольстве отметили о посещении послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патардзе проживающих в Баку граждан страны. Гуманитарная помощь была оказана нуждающимся и многодетным семьям. Помимо продовольствия, им передали медицинские маски грузинского производства.

Minval.az