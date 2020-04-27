В столице Туркменистана Ашхабаде снова ужесточили требования к внешнему виду работниц государственных учреждений и предприятий. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Бюджетницам, в том числе преподавательницам, запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр.

Подобные ограничения ввели еще два года назад, но затем их смягчили. Теперь под запрет также попали широкие воротники, украшенные национальными узорами. Бюджетницы обязаны носить «узкие, простые и скромные» воротники. В ашхабадских школах провели собрания, на которых сообщили о новых предписаниях.

В феврале стало известно, что в государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркменистана мужчинам старше 40 лет запретили красить волосы в черный цвет. Руководители госорганизаций объяснили такую меру «поседевшими волосами» президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Minval.az