Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили 24 апреля встречается с депутатами фракции «Слуга народа». Он попытается убедить депутатов поддержать его кандидатуру на должность вице-премьера по вопросам реформ, сообщает Радіо Свобода.

24 апреля в 13:00 Верховная Рада проведет внеочередное заседание. Вопроса о кандидатуре Саакашвили в повестке дня пока нет.

Как заявила Радіо Свобода заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, эта политсила планирует определиться относительно кандидатуры Саакашвили после встречи с ним перед внеочередным заседанием парламента.

Саакашвили 29 мая 2019 вернулся в Украину, где он не был с февраля 2018 года. 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которое тот потерял в июле 2017 года, что было зафиксировано указом тогдашнего президента Петра Порошенко.

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