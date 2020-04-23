«В последние дни заявления министра иностранных дел Армении, а также так называемого представителя незаконного режима, созданного этой страной на оккупированных территориях Азербайджана, еще раз продемонстрировали истинную сущность Армении. Создание Арменией ложной видимости, скрываясь за занавесом переговоров, попытка тянуть время и политика укрепления существующего статус-кво, основанного на оккупации, вновь была заявлена всему миру».

Об этом говорится в заявлении руководителя азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики Турала Гянджалиева.

В заявлении было отмечено, что отказ Армении от поэтапного варианта решения, поддерживаемого сопредседателями Минской группы ОБСЕ, полностью перечеркивает переговорный процесс.

«Как вы знаете, некоторое время назад премьер-министр Армении заявил, что Мадридские принципы для них не существуют. Все это явное игнорирование сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ выразить твердую позицию в связи с последними действиями Армении, противоречащими фундаментальным принципам переговорного процесса. Доводим до вашего сведения позицию азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики в связи с последними событиями:

1. Сторонами армяно-азербайджанского конфликта являются Армения и Азербайджан. Армянская и азербайджанская общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана являются равноправными заинтересованными сторонами конфликта, как это было подтверждено в 1992 году Хельсинкским советом министров СБСЕ (нынешний ОБСЕ). Это еще раз подтверждают встречи, проведенные Минской группой ОБСЕ в ходе визитов в регион в 2019 году и ее заявления.

2. Изменение общепринятого формата переговоров невозможно. Попытки к этому являются провокацией и нарушают переговорный процесс.

3. Что касается безопасности, о которой утверждает Армения, то следует отметить, что на самом деле, самую большую угрозу безопасности представляет наличие Вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана. Попытки оправдать оккупацию признанных на международном уровне территорий Азербайджана под прикрытием самоопределения являются безрезультатными и ничем иным как самообман. В соответствии с требованиями мировой общественности, международных организаций и в первую очередь Совета Безопасности ООН, Вооруженные силы Армении должны покинуть территорию Азербайджана и изгнанное оттуда азербайджанское население должно вернуться на свои земли.

4. Незаконный режим, созданный на оккупированных землях Азербайджана – это инструмент, управляемый Арменией, он используется для оправдания оккупации. Отношение к последним «выборам» вновь показало, что международная общественность не признает этот незаконный режим. Такие международные организации, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Движение Неприсоединения, Европейский Союз, НАТО, отдельные страны ясно выразили свою позицию.

5. Пользуясь в своих целях ситуацией, созданной в результате оккупации и этнической чистки, Армения отрицает даже существование азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики, и оставляет безответными призывы общины к миру и совместному проживанию. Таким образом, Армения уничтожает перспективу решения конфликта путем переговоров. В условиях невозможности возвращения в свои дома азербайджанской общины, составляющей 1/3 часть населения Нагорного Карабаха, невозможно говорить о безопасности. Поэтому, возвращение азербайджанской общины на свои родные земли является одним из важнейших условий безопасности.

6. Угрозы Армении и сепаратистского режима Азербайджану ничто иное как пустые иллюзии. Доказательством этому является в ответ на провокации Армении контр-удар Вооруженных Сил Азербайджана в апреле 2016 года с целью обеспечения в первую очередь безопасности гражданского населения, проживающего на линии фронта.

7. Продолжение оккупации Арменией не укрепляет ее безопасность и региона, напротив, ставит под серьезный удар. Ответственность за это будет нести только Армения.

Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики еще раз заявляет о готовности к совместному проживанию в мирных условиях с армянской общиной в рамках признанных на международном уровне границ нашей страны», — говорится в обращении.

Minval.az