Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу обратился к проживающим в России гражданам Азербайджана.

Как передает Report, в интервью Real TV посол заявил, что граждане должны зарегистрироваться в консульском отделе.

«Некоторые граждане не прошли регистрацию в консульском отделе. При возникновении таких напряженных ситуаций работа посольства осложняется. В таких случаях это обязательно важно. Мы организовали «горячую линию», которая принимает обращения граждан 24 часа в течение 7 дней недели.

Посольство не обладает чрезвычайными возможностями. Мы просто фиксируем все обращения и представляем определенным кругам, в Баку. В этом положении все хотят вернуться на родину», — сказал дипломат.