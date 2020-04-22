Уроженец Азербайджана, российский бизнесмен Год Нисанов перечислил 2 миллиона манатов (1,179 миллиона долларов) в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане, пишет РИА Новости.

Фонд поддержки борьбы с коронавирусом в Азербайджане был создан указом президента страны Ильхама Алиева. Он формируется за счет средств госбюджета, добровольных выплат физических и юридических лиц, а также других источников.

Имя Нисанова, который является совладельцем компании «Киевская площадь», одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве и входит в топ-40 богатейших россиян по версии Forbes, находится в списке тех, кто пожертвовал средства фонду.

Minval.az