Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу в интервью телеканалу «МИР 24» рассказал о мерах, предпринимаемых азербайджанским государством по возвращению соотечественников на родину.

Телеканал отмечает, что тысячи азербайджанцев не могут выехать из России. На специальном портале «Еду домой» составляют списки граждан Азербайджана для возвращения. Там же указаны и номера горячих линий. Желающие вернуться должны зарегистрироваться на этом сайте и получить свой номер в электронной очереди. После им помогут уехать домой.

«Пришла беда, беда общая. Она во всем мире и, в том числе, в нашем регионе. Президентом, Первым вице-президентом, правительством делается все, чтобы ситуацию с развитием вируса, с развитием пандемии держать под контролем. И пока это удается. Поэтому главное здесь: сберечь население, не дать возможность эпидемии развиваться и пока цифры по сравнению с другими странами у нас, более-менее держатся в узде. И все делается для того, чтобы эпидемия не распространялась. Именно из этого диктуется то, что невозможно сразу большое количество людей запустить обратно в страну. Поэтому сейчас опять продлили карантин до 4 мая. После 4 мая готовятся мероприятия по ослаблению карантина. Но на сегодня граница закрыта. Поэтому со стороны государства был создан портал. Портал называется в дословном переводе «Еду домой», — сказал посол.

Посол подчеркнул, что после того, как люди зарегистрировались на портале, стала ясна общая картина. «В зависимости от возможности карантина, от возможности принять людей, в централизованном порядке будет обеспечиваться их возвращение на родину. Вот чем сегодня занимается посольство. Потому что очень много обращений. Действительно, Россия близкая и дружественная нам страна. Мы – соседи. Здесь очень много наших людей. Но вот ситуация такая, что невозможно сразу запустить всех обратно. Поэтому сейчас, хочу обратиться к нашим согражданам, которые здесь в России. Не нужно ехать туда на дагестанскую границу, нужно регистрироваться на портале. Через портал будет сообщено, где, когда, каким образом и сколько человек могут вернуться на родину. Сейчас это самая главная наша задача», – рассказал Полад Бюльбюльоглу.

Minval.az