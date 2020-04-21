Стратегический союзник Армении, сопредседатель Минской группы ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что за столом переговоров обсуждаются документы по поэтапному урегулированию карабахского конфликта (пояснив также ожидания от первого этапа урегулирования) и подчеркнув, что подписание этих документов стало бы важнейшим шагом в выполнении резолюций Совета Безопасности ООН.

«Если сказанное министром иностранных дел России не соответствует действительности, то это просто показатель полного провала двусторонних отношений Армения – Россия, поскольку дезинформационная диверсия никогда не организуется без причины. Если сказанное министром иностранных дел России соответствует действительности, то мы имеем дело с провалом национальных, государственных интересов Армении и Карабаха и последовательной лжи собственному обществу», — написал на своей странице в Facebook политолог Карен Бекарян.

По его словам, в обоих случаях министр иностранных дел Армении должен подать в отставку или быть уволен с занимаемой должности.

«Если министр иностранных дел не уходит или не увольняется, это значит, что непосредственную ответственность за все это несет премьер-министр, со всеми вытекающими из этого последствиями…» — цитирует Бекаряна «Айсор.ам».

Minval.az