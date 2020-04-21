9-летний французский мальчик, зараженный коронавирусом COVID-19 на востоке Франции, несмотря на то, что контактировал со 172 лицами, не инфицировал ни одного из них, сообщила во вторник газета The Guardian.

По данным газеты, в частности, передача вируса была не зафиксирована ни у одного из его близких родственников. Все 172 человека, с кем контактировал мальчик, были помещены в качестве меры предосторожности в карантин.

До того, как у мальчика был диагностирован коронавирус, он посещал сразу три лыжных школы в департаменте Верхняя Савойя.

The Guardian отмечает, что мальчик в свою очередь относится к кластеру зараженных, связанных с британцем Стивом Уолшем — первому подданному Великобритании, у которого зарегистрировали COVID-19.

Уолш был заражен коронавирусом на конференции в Сингапуре в январе. Позднее он присоединился к своей семье из пяти человек и к группе из 10 совершеннолетних британцев, когда он прилетел из Лондона в Верхнюю Савойю на лыжный курорт Контамин-Монжуа.

Таким образом, отмечает The Guardian, органы здравоохранения Франции, расследовавшие этот феномен, предположили, что дети могут не быть основными распространителями вируса.

Minval.az