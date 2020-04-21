Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус предостерегает, что основная борьба с коронавирусом еще впереди.

«Поверьте, самое сложное еще впереди. Мы можем предотвратить эту трагедию. Многие не понимают, что это за вирус», – сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, несмотря на предостережения ВОЗ, развитие ситуации с коронавирусом стало неожиданным даже для развитых стран.

В ВОЗ ранее выражали обеспокоенность тем, как на пандемию смогут отреагировать развивающиеся страны, в которых системы здравоохранения являются слабыми.

Заявление главы ВОЗ прозвучало в то время, как некоторые страны начали объявлять о постепенном выходе из карантина, связанного с пандемией.

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