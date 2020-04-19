Специалисты Национальных институтов здоровья США подтвердили возможность эффективной стерилизации медицинских масок с сохранением их функциональности для повторного использования по меньшей мере три раза подряд. Результаты исследования были опубликованы на сайте медицинской организации, передает ТАСС.

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Тесты впервые проводились с использованием образцов нового коронавируса, чтобы узнать, как различные методы стерилизации нейтрализуют именно его. Ученые стремились определить, какие из этих методов наиболее эффективны и как они влияют на сохранность самой маски после проведения процедуры.

Всего были испробованы четыре метода стерилизации: с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они показали свою эффективность против вируса.

Тем не менее, спирт исследователи не рекомендовали, поскольку он одновременно разрушает сам материал, из которого сделана маска. В результате после двух обработок респиратор оказывается непригоден для нормального использования. Ультрафиолетовое излучение и сухой горячий воздух портят материал после трех обработок, так что фактически маску удается использовать только два раза.

А вот пары перекиси водорода оказались самым эффективным методом стерилизации: после трех обработок маска оставалась пригодна для нормального использования. К тому же при таком способе маска дезинфицируется всего за 10 минут, тогда как в случае использования ультрафиолетового излучения или сухого горячего воздуха на обработку уходит по меньшей мере час.

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