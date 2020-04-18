Врач и телеведущий Евгений Комаровский пояснил, как правильно нужно дезинфицировать медицинские маски. Соответствующий видеоролик размещен на его YouTube-канале.

Он отметил, что не стоит «чистить» маски в микроволновке, спирте и тд. По его словам, достаточно постирать их руками в мыльной воде, но не в стиральной машине.

Можно использовать стиральный порошок, средство для мытья посуды или «Белизну». Маски можно замочить и после повесить сушиться.

Комаровский добавил, что лучше постирать одноразовые маски, чем вовсе ходить без них.

Minval.az