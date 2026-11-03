Аэропорт Модлин под Варшавой временно закрыли после экстренной посадки самолета, следовавшего из Лондона. Причиной стали сообщения о возможном наличии взрывного устройства на борту. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Самолет приземлился в Модлине в 10:01 по местному времени. На его борту находился 181 человек. Изначально воздушное судно должно было совершить посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве, однако его перенаправили в Модлин.

Представитель аэропорта Адам Шабловский сообщил, что воздушная гавань временно закрыта, а власти ожидают прибытия специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.

В администрации аэропорта проводится проверка в связи с поступившей информацией об угрозе.

По данным СМИ, это уже второй случай за последние 24 часа, когда самолет, следовавший из Лондона, получает сообщение об угрозе взрыва на борту.