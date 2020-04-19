Азербайджанская община Курской области в честь 75-летия Великой Победы провела благотворительную акцию в пользу малоимущих россиян, пенсионеров и многодетных семей, пострадавших от пандемии коронавируса – для них были переданы продуктовые наборы и средства личной гигиены более 1 т.

«Мы решили упаковать продукцию именно в 75 пакетов, что символизирует 75-летие победы советского народа над фашизмом. Наши предки вместе победили, и сегодня сообща мы выстоим перед этой сложной ситуацией. Сообща у нас все получится, пока мы вместе – это сила», — цитирует «Вестник Кавказа» главу общины Гасыма Керимова.

Уже на следующей неделе азербайджанская община проведет еще одну акцию – привезет в детские дома сладости. Благотворительность курских азербайджанцев поддерживает Всемирный Азербайджанский культурный фонд.

Minval.az