Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу заявила, что взаимодействие России и Азербайджана по борьбе с коронавирусом будет продолжено.

«Между Россией и Азербайджаном налажены тесные взаимодействия в этой сфере, тема несколько раз обсуждалась главами правительств двух стран, министрами иностранных дел, в контакте находятся профильные министерства России и Азербайджана», — цитирует ее ТАСС.

Захарова добавила, что с начала марта РФ передала Азербайджану 120 наборов тест-систем, они предназначены для 12 тыс исследований, для лабораторной диагностики вируса. «Мы готовы и далее оказывать партнерам необходимую помощь», — подчеркнула она.

Москва и Баку плотно сотрудничают и в вопросе возвращения своих граждан на родину. «Мы признательны азербайджанской стороне за содействие в этом вопросе, усилия эти совместные, так что работаем», — сказала Захарова.

Minval.az