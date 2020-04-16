Россия обогнала Италию по числу новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Это следует из официальных опубликованных данных департамента гражданской обороны Италии и Telegram-канала оперативного штаба Москвы по борьбе с распространением инфекции, пишет Лента.ру.

По последней опубликованной статистике, в Италии за сутки было выявлено 2667 новых случаев заражения коронавирусом (это данные на 15 апреля). Пик заболеваемости был пройден 21 марта, когда за сутки заразились 6557 человек. В России утром 16 апреля сообщили о 3448 случаях заражений за последние сутки.

За весь период распространения инфекции в Италии заразились более 165 тысяч человек, 38 тысяч выздоровели, 21 645 пациентов скончались. В России число случаев заражения коронавирусом превысило 27 тысяч, зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

Между тем директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.

Клюге заявил, что из некоторых европейских стран поступают позитивные сообщения по поводу ситуации с эпидемией, однако впечатление от них омрачено тем, что в других странах число новых случаев заражения стабильно увеличивается.

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