Между президентами Азербайджана Ильхамом Алиевым и Грузии Саломе Зурабишвили состоялся разговор в формате видео-связи, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«В ходе беседы главы государств обсудили перспективы сотрудничества в экономической, торговой и транспортной сферах. Стороны также отметили, что Азербайджан и Грузия являются важными участниками международного транспортного коридора и подчеркнули необходимость продолжения работ в транзитно-транспортной сфере», отмечается в сообщении.

Также состоялся обмен мнениями относительно мер, применямых по борьбе с пандемией коронавируса и мероприятиях которые будут проводиться в этом направлении.

Разговор состоялся по инициативе грузинской стороны.

Minval.az