В Таиланде умер судмедэксперт, который мог заразиться коронавирусом во время вскрытия трупа, сообщает Fox News.

В статье, опубликованной в Journal of Forensic and Legal Medicine, анализируются данные от 20 марта, когда в Таиланде было мало случаев заболевания и все они были «завозными».

При этом в стране было два заболевших медработника — судмедэксперт и медсестра, которые не контактировали с зараженными.

«Насколько нам известно, это первый случай заражения Covid-2019 и смерти среди медицинского персонала в отделении судебной медицины», — говорится в статье.

Там подчеркивается, что процедуры вскрытия могут представлять опасность для сотрудников, в связи с этим авторы рекомендуют использовать те же средства защиты и меры безопасности, что и при контакте с живыми заболевшими.

Minval.az