Граждан Азербайджана задержали пограничники Казахстана за незаконную рыбную ловлю в территориальных водах страны, всю попавшуюся в сети нарушителей рыбу выпустили в море, сообщает «Тумба» во вторник, 14 апреля.

Браконьеры из Азербайджана были обнаружены пограничной службой в акватории Каспийского моря. В ходе рейда были найдены рыболовецкие сети и выявлено судно-нарушитель.

Несмотря на попытку экипажа плавательного средства скрыться, казахстанские пограничники нагнали его и задержали находящихся на нем лиц. Задержанными оказались четыре гражданина Азербайджана

В отношении нарушителей государственной границы Казахстана проводятся следственные мероприятия, а вся пойманная в сети рыба была выпущена в море.

Предположительно удалось избежать нанесения ущерба на сумму более 157,5 миллиона тенге (более 368 тысяч долларов по курсу конвертеров), отмечает погранслужба Казахстана.

Minval.az