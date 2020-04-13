В России выявлены случаи заражения коронавирусом среди граждан Азербайджана.

Об этом АПА сообщил председатель азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев.

По его словам, до сегодняшнего дня в общину обратились проживающие в Москве две семьи: «Они сообщили, что всей семьей заразились коронавирусом. В настоящее время в Москве более 10 граждан Азербайджана заражены вирусом COVID-19. Вчера также поступила информация о заражении коронавирусом молодого азербайджанца. Он был госпитализирован», — отметил Ш.Тагиев.

Председатель диаспоры также подчеркнул, что обратившимся в общину оказывается соответствующая помощь и они перенаправляются на горячую линию посольства Азербайджана в России.

Ш.Тагиев отметил, что до сегодняшнего дня в России от коронавируса умерла одна азербайджанка: «Зараженная вирусом COVID-19 наша соотечественница в возрасте 50-60 лет умерла в одной из московских больниц. Она гражданка РФ, ее тело не было передано родным. Сообщалось, что тело будет передано после окончания карантина».

Minval.az