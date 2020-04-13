Очередной танкер с нефтью Azeri Light для Мозырского НПЗ (Беларусь) прибыл в порт Одессы 12 апреля вечером, в понедельник продолжается его разгрузка, сообщил агентству «Интерфакс» пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Танкер с Azeri Light прибыл в Одессу вчера вечером, сейчас продолжается его разгрузка. Сегодня ожидается прибытие в Клайпеду танкера с норвежской нефтью», — сказал Тищенко.

Оба танкера вместимостью по 85 тыс. тонн, добавил он.

Представитель «Белнефтехима» также сообщил, что по состоянию на 13 апреля продолжается заключение контрактов с крупными российскими НК в рамках договоренностей на правительственном уровне о поставке в апреле на белорусские НПЗ 2 млн тонн нефти.

«Контрактование продолжается. Схема заключения контрактов несколько изменилась с учетом высокой волатильности ситуации на мировом нефтяном рынке, она стала более гибкой. Но в целом объем контрактов на апрель приближается к уровню 2 млн тонн», — прокомментировал ситуацию Тищенко.

Как сообщалось, в марте Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) поставила для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод «Одесса-Броды» на Мозырский НПЗ.

Ранее «Белнефтехим» сообщал, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

В марте через Клайпеду поступили четыре танкера нефти общим объемом 320 тыс. тонн. В январе поступил один танкер на 80 тыс. тонн. Нефть поставляется новополоцкому НПЗ «Нафтан» литовской железной дорогой.

Правительство Беларуси заявляло о достижении договоренностей с РФ о покупке 2 млн тонн нефти в апреле с использованием схемы межбюджетных расчетов после моратория на поставки со стороны крупных российских НК с начала 2020 года.

Minval.az