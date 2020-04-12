Посольство Азербайджана в России находится на связи с МИД РФ и региональными властями Дагестана для разрешения напряжённой ситуации на границе.

Об этом интернет-порталу NEWS.ru заявил посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу.

Мы в полной мере координируемся и с властями Дагестана, и с МИД России, очень благодарны за помощь и понимание ситуации, пытаемся её урегулировать, — сказал глава дипмиссии в РФ Бюльбюльоглы.

По его словам, на границе на данный момент находятся порядка 200 граждан Азербайджана, пытающихся вернуться в страну. Дипломат отметил, что всех, кто звонил на горячую линию дипмиссии, предупреждали о закрытии границы и что она может быть открыта не ранее 20 апреля. Но дата находится под вопросом — всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Я сегодня выступил с обращением и в соцсетях, и в СМИ с тем, чтобы люди не ехали на погранпункты. Объективно: возможности для того, чтобы много людей ждали въезда на территорию Азербайджана, там нет. Ситуация напряжённая, хотя некоторых граждан удалось пристроить, — добавил посол и предупредил о риске заражения из-за скопления народа.

Глава дипмиссии подчеркнул, что информация о якобы голодовке находящихся на границе азербайджанцев не соответствует действительности.

Minval.az