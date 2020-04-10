Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали гражданина Азербайджана, который находился в международном розыске за мошенничество в крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что 51-летний иностранец скрывался в Украине с ноября прошлого года. Придерживаясь конспирации, злоумышленник передвигался по столице только на такси и менял номера телефона. Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, мужчина пытался получить статус политического беженца», — сказано в сообщении.

В результате проведения правоохранителями оперативно-розыскных мероприятий удалось установить его место жительства. Задержали мужчину в Голосеевском районе Киева в арендованной квартире.

Проводятся соответствующие следственные действия для применения процессуальных процедур и экстрадиции.

Отметим, что задержанным является скандально известный бизнесмен, владелец ломбардов Магсуд Махмудов, который в прошлом году сбежал из Азербайджана с деньгами закладчиков.

Minval.az