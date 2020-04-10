В Южной Корее у 91 пациента, которые вылечились от коронавирусной инфекции и были выписаны, повторно обнаружили инфекцию. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что у данных пациентов из органов дыхания взяли клетки коронавируса. Результаты необходимо было ждать две недели.

Специалисты хотели понять, будут ли организмы вылечившихся выделять антитела, которые не позволят заразиться вновь.

Южнокорейские эксперты пришли к выводу, что данные пациенты не заразились повторно, коронавирус внутри них активировался вновь.

Ряд вирусологов отметили, что COVID-19 может оставаться в латентном состоянии в некоторых клетках человеческого тела, а позднее вновь активизироваться и атаковать органы дыхания.

Minval.az