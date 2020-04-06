Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с Министерством образования и посольством Азербайджана в Анкаре создала Фонд поддержки для обеспечения жильем, питанием и транспортом более 10 тысяч граждан и студентов страны, которые не могут вернуться на родину из-за коронавирусной пандемии.

Об этом говорится в сообщении SOCAR.

Отмечено, что SOCAR не только принимает активное участие во всех мероприятиях против распространения коронавируса, проводимых государством в пределах, но и оказывает помощь гражданам Азербайджана, столкнувшимся с трудностями в Турции.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев рассказал, что тысячи азербайджанских граждан оказались в сложнейшей ситуации из-за распространения коронавируса и не могут вернуться домой: «Многие вынуждены покинуть общежития и другие временные места проживания. Для удовлетворения их основных потребностей создан Фонд поддержки при финансовом содействии SOCAR и организации Министерства образования и посольства нашей страны в Анкаре».

Minval.az