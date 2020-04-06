Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco до 10 апреля отложила публикацию официальных майских цен на нефть. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

«Это беспрецедентная мера, которую Aramco ранее не принимала. Цены на май будут зависеть от того, как завершится заседание ОПЕК+. Мы делаем все возможное, чтобы это совещание было успешным, в том числе предприняли этот экстраординарный шаг по отсрочке публикации OSP», — цитирует агентство источник.

Заседание ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти с целью стабилизировать цены на сырье запланировано на 9 апреля. Организация обсудит возможность сокращения добычи на 10 млн баррелей в сутки. Саудовская нефтяная госкомпания обычно публикует официальные цены на нефть на следующий месяц до 5-го числа, устанавливая тенденцию на иранские, кувейтские и иракские цены.

С начала марта цены на нефть упали почти в два раза на фоне снижения спроса из-за коронавируса, отказа от сделки ОПЕК+ и наращивания добычи Саудовской Аравией. Так, 18 марта стоимость эталонной марки Brent, к которой привязана цена российской нефти, упала до минимальных значений с мая 2003 года и составила $24,96.

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