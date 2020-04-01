На государственной границе с Арменией продолжаются провокации со стороны противника. Об этом говорится в заявлении Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, начиная с 12:25 1 апреля наши погранично-боевые пункты вблизи сел Мазам и Гушчу Айрым, Газахского района, военные и гражданские транспортные средства, движущиеся в этом направлении, а также граждане, занимающиеся хозяйственными работами, были подвергнуты интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок подразделениями Вооруженных сил Армении, расположенными вблизи села Киранс Иджеванского района Армении, были повреждены находящиеся в движении транспортные средства.

Вражеская провокация предотвращена, обстрел с боевых позиций ВС Армении подавлен ответным огнем.

Minval.az