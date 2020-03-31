Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал граждан страны к большей ответственности на фоне роста числа зараженных коронавирусом COVID-19.

«К сожалению динамика числа зараженных растет. Причина – безответственность отдельных граждан. Правительство Азербайджана, со своей стороны, многое сделало с целью предотвратить распространения коронавируса», — сказал глава государства во вторник, принимая министра экономики Микаила Джаббарова. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, накануне в Азербайджане коронавирусом заразились более 60 человек. «Если так пойдет дальше, то в последующий период динамика распространения коронавируса будет усиливаться», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что власти Азербайджана в рамках мер по борьбе с коронавирусом закрыли сухопутные границы, существенно ограничили воздушное сообщение, закрыты все учебные заведения, объекты общепита.

«На карантине в настоящее время находятся порядка 4,5 тыс. человек. Для них созданы все необходимые условия, они размещены в 4-х и 5-тизвездочных отелях в различных регионах страны. Более 10 больниц используются для лечения больных коронавирусом», — сказал глава государства.

Президент призвал граждан Азербайджана соблюдать все ограничения. «Еще раз требую ответственности от граждан в этом вопросе», — добавил азербайджанский лидер.

Minval.az