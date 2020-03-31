Руководство туринского «Ювентуса» на фоне пандемии коронавируса и паузы в чемпионате Италии приняло решение оптимизировать зарплатную ведомость клуба. В связи с этим будущее главной звезды команды португальца Криштиану Роналду становится неопределенным, пишет издание A Bola со ссылкой на Il Messaggero.

Как передает РБК, близкий к «Ювентусу» источник сообщил, что клуб рассматривает три возможные опции. Согласно первому плану, Роналду продадут в другой клуб в ближайшее трансферное окно, стоимость трансфера оценивается в €70 млн. Два других пути связаны с продолжением карьеры португальца в «Ювентусе». Форвард либо продлит контракт на сезон до 2023 года, либо покинет команду после истечения действующего договора в 2022-м.

Ранее стало известно о договоренности туринского «Ювентуса» со своими игроками о снижении зарплат за март, апрель, май и июнь 2020 года на общую сумму в €90 млн. Прежде СМИ писали, что все клубы итальянской Серии А готовятся сократить зарплаты своих игроков на 20–30% в условиях пандемии.

Серия А, как и другие ведущие европейские лиги, в настоящее время приостановлена из-за COVID-19. «Ювентус» лидирует в таблице с 63 очками после 26 матчей. Роналду идет вторым в гонке бомбардиров с 21 голом.

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