Европейский союз не признает так называемые «выборы» в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе.

«Ввиду так называемых «президентских и парламентских выборов» в Нагорном Карабахе 31 марта 2020 года Европейский союз вновь заявляет, что он не признает конституционные и правовые рамки, в которых они проводятся», — говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

В нем отмечается, что это событие не может оказать влияния на определение будущего статуса Нагорного Карабаха или исход продолжающегося переговорного процесса.

«ЕС напоминает о своей твердой поддержке Минской группы ОБСЕ и, в частности, усилий ее сопредседателей, направленных на достижение прогресса, выходящего за рамки существующего положения дел, и основательных переговоров для достижения всеобъемлющего и устойчивого мира», — сказано в заявлении представителя ЕВС.

В Брюсселе подтверждают, что ЕС готов и впредь поддерживать усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Minval.az