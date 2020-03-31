Писатель и драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, трагическую новость сообщила супруга Зорина.

«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел», — заявила она.

Место и время прощания пока не определены.

Леонид Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку. В числе наиболее известных его пьес — «Варшавская мелодия» (1967), «Декабристы» (1967), «Царская охота» (1974), «Покровские ворота» (1974).

Пьесы Зорина ставили такие известные режиссеры, как Георгий Товстоногов, Евгений Симонов, Юрий Завадский.

Minval.az