Писатель и драматург Леонид Зорин скончался в возрасте 95 лет.
Об этом сообщает ТАСС.
По данным издания, трагическую новость сообщила супруга Зорина.
«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел», — заявила она.
Место и время прощания пока не определены.
Леонид Зорин родился 3 ноября 1924 года в Баку. В числе наиболее известных его пьес — «Варшавская мелодия» (1967), «Декабристы» (1967), «Царская охота» (1974), «Покровские ворота» (1974).
Пьесы Зорина ставили такие известные режиссеры, как Георгий Товстоногов, Евгений Симонов, Юрий Завадский.