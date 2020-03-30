Российский режиссер Никита Михалков назвал жертв продюсера Харви Вайнштейна с потерявшими товарный вид проститутками. Об этом, как пишет «Корреспондент», он заявил в эфире программы Бесогон ТВ.

Михалков отметил, что пострадавшие от домогательств Вайнштейна женщины осознанно шли на контакт с продюсером ради Оскара и ролей в фильмах.

Также кинематографист отметил, что жертвы магната являются «женщинами с пониженной социальной ответственностью». По мнению Михалкова, у них не было «тяги, любви и страсти», а только холодный расчет.

Режиссер считает, что жертвы продюсера «потеряли товарный вид» и решили таким образом напомнить о себе. Он также подчеркнул, что сейчас продается, а толерантностью объясняется трусость.

Михалков вспомнил о норвежском террористе Андреасе Брейвике, убившем 77 человек. Мужчина напомнил, что тот получил 21 год «достаточно комфортной тюрьмы». При этом Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы.

Российский кинематографист считает, что голливудский продюсер потерял все, он раздавлен и уничтожен. Михалков предположил, что Вайнштейна в такой ситуации «проще было застрелить».

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