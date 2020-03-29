Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен завершить прерванные из-за пандемии коронавируса розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы в августе.

Как сообщает RT со ссылкой на The Times, УЕФА не намерен досрочно завершать сезон из финансовых соображений. По данным издания, потеря доходов от продажи телевизионных прав только в Англии составит около €840 млн.

Отмечается, что из-за столь позднего завершения сезона УЕФА будет вынужден сократить количество матчей в следующем розыгрыше еврокубковых турниров.

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