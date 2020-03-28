В Федеральном медико-биологическом агентстве России объявили о получении препарата для лечения коронавирусной инфекции, он основан на противомалярийном средстве мефлохина. Об этом сообщает в субботу РИА Новости со ссылкой на данные пресс-службы ФМБА России.

«Научно-производственный центр «Фармзащита» ФМБА России с учетом китайского и французского опыта разработал схему лечения коронавирусной инфекции на основе противомалярийного препарата мефлохина», – отметили в пресс-службе.

В ФМБА пояснили, что разработки предложили добавить в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавируса.

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких. Это обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести», – подчеркнула руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Помимо этого, на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавирусной инфекции.

Minval.az