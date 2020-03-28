Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И направил телеграмму главе МИД Азербайджана Эльмару Мамедъярову.

Ван И отметил, что с момента начала распространения нового коронавируса азербайджанская сторона оказывала Китаю сильную поддержку в борьбе с эпидемией, и выражает глубокую благодарность от имени КНР.

«Ван И от имени Министерства иностранных дел КНР и от себя лично выражает соболезнования дружественному азербайджанскому народу и желает скорейшего выздоровления всем больным», — отмечается в сообщении.

В телеграмме отмечается, что Китай готов оказать помощь в пределах своих возможностей и поддерживать тесную связь с азербайджанской стороной в связи с эпидемической ситуацией, опытом профилактики и контроля, а также с медицинским лечением.

«Мы верим, что азербайджанская сторона в кратчайшие сроки устранит эпидемию, и китайско-азербайджанские отношения начнут новое и большее развитие», — подчеркивается в телеграмме.

Minval.az