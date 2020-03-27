Бывший футболист «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы в которой пробыл 2 года 8 месяцев и 19 дней.

22-летний Нури уже может самостоятельно принимать пищу и сидеть в инвалидной коляске.

«В больнице дела идут намного лучше, чем раньше. Он знает, где он находится, в знакомой среде, со своей семьей. Он больше не в коме: он спит, он чихает, он ест, он рыгает. Но это не значит, что он встает с постели: он прикован к постели и зависит от нас.

В лучшие дни есть некоторая форма общения. Это видно по его бровям. Он смотрит футбол, потом мы разговариваем. Мы замечаем, что ему это очень нравится. Затем он также показывает свои эмоции. Часто улыбка, которая также приносит нам радость», — рассказал брат Абдеррахим Нури.

Нидерландский футболист находился в коме с 8 июля 2017 года, когда во время предсезонной игры с «Вердером» он потерял сознание и был доставлен в госпиталь.

Minval.az